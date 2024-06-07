Губерниев: «Галактионов сможет привести «Локомотив» к медалям РПЛ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал продление контракта главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Новое соглашения рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Было и раньше понятно, что Галактионов продлит контракт. Тренер хороший, потенциал для развития есть. Конечно, у меня есть к нему некоторые вопросы, как и к любому тренеру. У команды явно есть потенциал, но своего максимума она пока не достигла. Надеюсь, что поступательные движения к медалям или даже к чемпионству продолжатся в новом сезоне РПЛ. Убежден, что Галактионов сможет это сделать«, — цитирует Metaratings.ru Губерниева.

Галактионов тренирует «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда сыграла 57 матчей, в которых одержала 29 побед и 14 раз сыграла вничью.