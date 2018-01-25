Евгений Селезнев: "Павлюченко заиграл в "Тоттенхэме". Почему Кокорин не сможет?"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев выразил мнение, что российские игроки могли бы хорошо проявить себя в европейских чемпионатах.

– Так почему российские ведущие игроки никуда не едут?

– Находятся в сильных командах. Кокора в "Зените". Глушаков в "Спартаке". Причем Кокора хорошо играет, много забивает. Какие к нему вопросы? Ему надо уходить только в команду уровня "Зенита". Правильно?

– Например?

– Например, "Тоттенхэм". Павлик же там играл. Почему Кокора или Смол не смогут? Еще Дзюба есть. Хороший футболист. Почему вы не верите, что они заиграют в Англии? Ну чем Дзюба хуже... Ну кого он хуже? (Виталий АЙРАПЕТОВ)