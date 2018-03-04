Евгений Марков: "С топ-командами встречаться легче: они и сами играют, и другим дают"

Нападающий "Динамо" Евгений Марков прокомментировал матч 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1), который состоялся в воскресенье в столице Башкортостана. По словам Маркова, он остался недоволен итоговым результатом.

- Тяжелая игра, тяжелые погодные условия, тяжелое поле. Мы тренировались в Москве в минус 20, поэтому успели привыкнуть к холодной погоде. Была достаточно равная игра, "Уфа" - хорошая и организованная команда, с которой всегда тяжело приходится, тем более на ее поле.

- Что было в эпизоде с пенальти?

- Последовала подача с левого фланга, человек меня обхватил двумя руками, и я упал.

- Как оцените свой дебют за "Динамо"? Все-таки гол забили.

- Свои действия не буду оценивать, для этого есть болельщики и тренеры. А так - есть неудовлетворение от того, что сыграли вничью. Все-таки владели преимуществом в первом тайме. Обидно, что пропустили гол. Была недоконцентрация. Будем разбирать ошибки. Надеюсь, что в следующих играх такого не будет.

- Календарь у вас дальше сложный - сплошные встречи с лидерами. Какой результат устроит?

- Честно скажу: с топ-командами легче, потому что они сами играют и другим дают. У них больше свободных зон. Мне кажется, нам будет легче.

- Как у вас звучит цель на сезон?

- Не буду озвучивать. Нам нужно выигрывать в каждом матче.