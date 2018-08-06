Евгений Кафельников: "Пусть ЦСКА берет Еременко обратно. Почему именно "Спартак"?! Это что - Криштиану Роналду?!"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников резко раскритиковал возможный приход в команду экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

В настоящее время финн отбывает двухлетнюю дисквалификацию за то, что в октябре 2016 года в его организме были обнаружены следы кокаина. Отстранение хавбека от футбола закончится 6 октября, но у него есть право тренироваться с профессиональным клубом, начиная с 7 августа.

- Почему вы считаете, что Еременко – плохое приобретение? – вопрос Кафельникову.

- Потому что человеку 31 год. Вы сами знаете, что значит этот возраст в футболе... Извините, у меня даже нет слов, чтобы выразить свои эмоции. Почему не подписывать 20-летних игроков, зачем нам нужен футболист за тридцать? Мы что, лигу пенсионеров собираем? К тому же в "Спартаке" на этой позиции уже есть люди. Я не уверен, что он будет в такой же физической форме, как Ещенко в 34 года, но это исключительный вариант. Андрей своим желанием и стремлением доказывает, что он по праву находится в "Спартаке", команда ему небезразлична. Насчет Еременко я не уверен.

- Плюс у Романа неоднозначное прошлое…

- Меня не волнует, каждый вправе делать, то, что он хочет. Я смотрю со спортивной стороны. Зачем его покупать, зачем платить деньги человеку, который два года не играл в футбол? У нас своих, что ли нет, чисто спартаковских воспитанников, которым нужна только половина той зарплаты, которую наверняка положат Еременко. От них будет намного больше пользы. Такие ребята станут стремиться играть и приносить пользу.

- Вы не верите, что Еременко способен проявить себя потому, что у него долго отсутствовала практика?

- Не уверен в этом. Пускай его другие клубы подписывают. Тот же ЦСКА пусть возьмет его обратно, "Зенит" собирает всех подряд. Почему именно "Спартак"?!

- У него с ЦСКА была предварительная договоренность.

- Тем более ошибка - зачем больше предлагать? Это абсолютно неправильно со стороны руководства "Спартака" давать огромную сумму за 31-летнего игрока. Я крайне удивлен. Мы что, подписываем Криштиану Роналду, который может принести клубу большую пользу продажей своих маек и отбить всю трансферную сумму?! Очень сомневаюсь, что форма Еременко сделают хорошую выручку, чтобы как-то оправдать его покупку. Или частично отобьет его зарплату. Я в этом сомневаюсь. Тут даже со стороны маркетинга этот трансфер - неверный шаг. (Арман МКРТЧЯН)