21:33 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Естественно, расстроен, что "Локомотив" - чемпион"

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Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" (2:0). Болельщик красно-белых выразил сожаление из-за чемпионства "Локомотива". Железнодорожники обеспечили себе титул за тур до конца сезона, одолев "Зенит" (1:0).

- Какие ощущения от игры?

- Положительные.

- Вы призывали болельщиков бойкотировать игру, а сами пришли. Что сподвигло?

- Видел матч в Перми. Да и сегодня запал появился, хотя в начале матча ничего не получалось. Желание было - это самое главное. Когда ребята выкладываются на сто процентов, претензий быть не может. 

- "Локомотив" - чемпион. Расстроены?

- Естественно. Теперь нам осталось выиграть последний матч сезона у "Динамо". Будем надеяться на это. (Ярослав СУСОВ)

Спартак М - Ростов

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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hypervision

мерзкий типсон

22:43

L Osokin

фекальников

22:35

Flamenco

Женя-кокс! в футболе ничего не понимаешь! для чего эти левые Интервью печатают? точно также нельзя публиковать Здюбу или Дзюбу идиота!

22:35

shpasic

а что Назаров?

22:32

NRG

Не тот вопрос журналист задал Кафельникову,надо было спросить доволен ли он,что Комбаров не играет? :)))

22:15

semenovmaxim

Спартак-экспресс я имел ввиду))) Продажная газетенка!

22:09

semenovmaxim

Кафель - унылое говно!!!! А Спартак -максим достал уже интервью всякого говна печатать!!!

22:08

Mi2s

иди кафель клади на мкадом ракетка с решетом!

21:54

Duckhunter68

Отсосёшь ты, Кафель, у Динамо выиграть! Иди дочь от наркомании и анорексии лечи...

21:53

Versus67

Ставил на Зенит?

21:47

Wgadan

А я расстроен, что кумир моего детства превратился в такое чмо.

21:43

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