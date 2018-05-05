Евгений Кафельников: "Естественно, расстроен, что "Локомотив" - чемпион"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" (2:0). Болельщик красно-белых выразил сожаление из-за чемпионства "Локомотива". Железнодорожники обеспечили себе титул за тур до конца сезона, одолев "Зенит" (1:0).
- Какие ощущения от игры?
- Положительные.
- Вы призывали болельщиков бойкотировать игру, а сами пришли. Что сподвигло?
- Видел матч в Перми. Да и сегодня запал появился, хотя в начале матча ничего не получалось. Желание было - это самое главное. Когда ребята выкладываются на сто процентов, претензий быть не может.
- "Локомотив" - чемпион. Расстроены?
- Естественно. Теперь нам осталось выиграть последний матч сезона у "Динамо". Будем надеяться на это. (Ярослав СУСОВ)
hypervision
мерзкий типсон
22:43
L Osokin
фекальников
22:35
Flamenco
Женя-кокс! в футболе ничего не понимаешь! для чего эти левые Интервью печатают? точно также нельзя публиковать Здюбу или Дзюбу идиота!
22:35
shpasic
а что Назаров?
22:32
NRG
Не тот вопрос журналист задал Кафельникову,надо было спросить доволен ли он,что Комбаров не играет? :)))
22:15
semenovmaxim
Спартак-экспресс я имел ввиду))) Продажная газетенка!
22:09
semenovmaxim
Кафель - унылое говно!!!! А Спартак -максим достал уже интервью всякого говна печатать!!!
22:08
Mi2s
иди кафель клади на мкадом ракетка с решетом!
21:54
Duckhunter68
Отсосёшь ты, Кафель, у Динамо выиграть! Иди дочь от наркомании и анорексии лечи...
21:53
Versus67
Ставил на Зенит?
21:47
Wgadan
А я расстроен, что кумир моего детства превратился в такое чмо.
21:43