Евгений Кафельников: "Естественно, расстроен, что "Локомотив" - чемпион"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" (2:0). Болельщик красно-белых выразил сожаление из-за чемпионства "Локомотива". Железнодорожники обеспечили себе титул за тур до конца сезона, одолев "Зенит" (1:0).

- Какие ощущения от игры?

- Положительные.

- Вы призывали болельщиков бойкотировать игру, а сами пришли. Что сподвигло?

- Видел матч в Перми. Да и сегодня запал появился, хотя в начале матча ничего не получалось. Желание было - это самое главное. Когда ребята выкладываются на сто процентов, претензий быть не может.

- "Локомотив" - чемпион. Расстроены?

- Естественно. Теперь нам осталось выиграть последний матч сезона у "Динамо". Будем надеяться на это. (Ярослав СУСОВ)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу