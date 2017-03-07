13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС выразил свое мнение по поводу судейства в России. По его словам, арбитры могут ошибаться, но должны трактовать нарушения одинаково, передает корреспондент "СЭ" Андрей МУРНИК.

– По судейству предложения вносили?

– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время.

– Вы говорите про матчи ЦСКА – "Зенит" и "Краснодар" – "Спартак"?

– Да, можно сделать такое сравнение. Судейство не может быть разным. Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.

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