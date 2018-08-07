Евгений Бушманов: "Еременко не играл два года, но может усилить "Спартак"

Главный тренер молодежной сборной России, в прошлом защитник "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов – о переходе бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко в красно-белую команду.

В октябре 2016 года финский футболист был дисквалифицирован на два года, после того, как в его организме были обнаружены следы кокаина. Начиная с сегодняшнего дня, футболист имеет право тренироваться с профессиональной командой, а с 6 октября может возобновлять карьеру.

- Два года человек не играл на поле и способен ли он выйти на свой былой уровень - это вопрос, - говорит Бушманов. – Пока на него никто не ответит, но, тем не менее, понятно, что футболист очень сильный и в случае, если Еременко наберет форму, то станет усилением для "Спартака". (Арман МКРТЧЯН)