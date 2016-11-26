Евгений Башкиров: "Петраков - лидер "Томи"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что команде необходимы очки. По словам хавбека, самарцы будут контролировать мяч. Башкиров выступал за "Томь" на протяжении четырех лет.

– В первую очередь для меня, как и для всей команды, эта игра – возможность победить дома и заработать три очка, – цитирует Башкирова официальный сайт "Крыльев". – Матч с "Томью" принципиален именно с точки зрения турнирной таблицы. Нам нужно побеждать и подниматься выше, необходимо порадовать себя и наших болельщиков. Всех ребят, кто остался в "Томи" с прошлого сезона, жду в Самаре. Написал им: "Прилетайте, "Крылья" дадут вам бой".

"Томь" – довольно агрессивная команда с точки зрения навязывания борьбы на каждом участке поля. Это характеризуется лидером "Томи" – главным тренером Валерием Петраковым. Он пропагандирует футбол, при котором его команда не дает сопернику продохнуть. По сравнению с прошлым сезоном состав "Томи" обновился, но содержание игры в первом круге чемпионата не поменялось. Томск играет в свой, несколько невариативный футбол. Думаю, это позволит нам больше контролировать мяч, и в атаке мы будем более успешными.

Это премьер-лига, здесь на каждый матч выходишь с определенным настроем – будь то игра против "Спартака" на "Открытие Арене" или против "Томи" на "Металлурге". Мы растеряли много очков, и нам просто необходимо побеждать в воскресенье.