Евгений Алдонин: "Не исключаю, что у армейцев произойдет такой же эмоциональный всплеск, как в "Спартаке", а может, и лучше!"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение на пост главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. По мнению Алдонина, свежий взгляд на ситуацию поможет изменить качество игры и добавить эмоций.
- Вряд ли кардинально поменяется состав, - сказал Алдонин. - Виктор Михайлович уже работал в команде и знаком с футболистами. Они дружат со Слуцким. Конечно, рисунки игры, например, будут иными. Но в целом, методы воздействия на команду схожи. Адаптироваться Гончаренко будет значительно проще, чем кому-то другому, так как он уже имел опыт взаимодействия с клубом.
Я не исключаю того, что у армейцев будет такой же эмоциональный всплеск, который произошел в "Спартаке" при смене наставника, а может, и лучше! Слуцкий проработал в ЦСКА семь лет. Это большой срок. Вероятно, и игроки, и тренер просто устали. Свежий взгляд на ситуацию поможет изменить качество игры и добавить эмоций.
Напомним, сегодня ЦСКА подтвердил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. Гончаренко уже работал в тренерском штабе армейцев с сентября по май 2016 года, после чего возглавил "Уфу". (Любовь КОНЯЕВА)
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П_о_в_а_р
А если Маликов ещё машин подарит, то и чемпионство неизбежно.
14:57
PELMEN GUBASTIY
Ну, вместо "ВСПЛЕСКА".......
14:56
PELMEN GUBASTIY
Ну, вместо "всплеска".....
14:55
PELMEN GUBASTIY
Главное, чтобы не произошёл фаянсово--сантехнический звук " БУЛЬК"!!!!!
14:55
old grumbler
конечно так и будет ведь главное позитивно написать в газете а дальше все подхватят...
14:51
old grumbler
я я дастишь фантастиш...
14:50
Promesov
:)))
14:34