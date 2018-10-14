"Это жесть". Опубликовано видео задержания футболиста Башкирова

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров был остановлен сотрудниками ГИБДД минувшей ночью. Футболист был в состоянии алкогольного опьянения и управлял машиной из каршеринга.

Футболист смог поговорить по телефону, а потом подписал протокол отстранения от управления машиной и согласился на освидетельствование в наркодипспансере. При этом повторял фразу: "Я согласен, согласен, согласен".

Вначале Башкиров согласился с сотрудником ГИБДД при разъяснении ситуации: "Все так, серьезно? И что дальше, я откажусь? Зачем мне это?"

При разговоре по телефону игрок сообщил: "Это просто жесть... Согласен... Да я вообще никому не грублю... Я сказал, сказал..."

На вопрос об освидетельствовании в наркодиспансере хавбек ответил: "Я не употреблял наркотики". После разъяснения о том, что в медучреждении будет проведена проверка о факте алкогольного опьянения, он после нескольких попыток написал слово "Согласен".

Башкиров не сопротивлялся, согласился с протоколом и признал свою ошибку. До суда его отпустили домой.

В нынешнем сезоне Башкиров провел в составе "Крыльев Советов" десять матчей.