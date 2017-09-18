Есть ли кредит доверия Каррере? Отвечает Федун

Президент "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не понимает, почему в команде не может быть кредита доверия главному тренеру Массимо Каррере. Он также добавил, что если реально посмотреть на ситуацию с красно-белыми, все объяснимо.

– Что происходит с командой, есть ли кредит доверия главному тренеру? – вопрос Федуну.

– А почему его не может быть?

– Кризис в команде, много вопросов к Каррере.

– Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, "Спартак" после 10 туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков и отставая от лидера "Зенита" на 8 очков, у которого в запасе есть еще одна игра. Во вчерашнем матче красно-белые сыграли вничью с "Тосно" (2:2), ведя в счете 2:0 и имея на одного игрока больше.

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