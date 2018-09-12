"Если бы я потеряла память, то все равно узнала его из миллиона других мужчин". Трогательный пост жены Семака

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, посвятила трогательный пост супругу. Пара воспитывает семерых детей.

"Иногда мне кажется, что если бы я потеряла память, то все равно узнала его из миллиона других мужчин, упала бы в обморок, если б он просто взял меня за руку. Сквозь семнадцать лет отношений, множество испытаний, я вижу в нем то, что вижу сейчас вокруг себя в любимом городе - необъяснимую, завораживающую красоту, глубину, тайну.



И да, я не устану благодарить Бога за все, чем щедро одарили меня небеса - за наших детей, любимого человека, лучших родителей, возможность помогать другим и мирное небо у нас над головой. Аминь", - написала Анна Семак в Инстаграме.

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