Ещенко - о чемпионстве: "Какие у нас теперь шансы?.."

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что шансы красно-белых выиграть чемпионат России в этом сезоне очень малы. Футболист добавил, что большое количество ошибок в матче 26-го тура с "Уралом" (1:2) не позволило одержать победу.

– Почему проиграли "Уралу"? Было много потерь, не было осознанных действий, комбинаций, – цитирует официальный сайт красно-белых Ещенко. – При таком количестве брака выиграть, естественно, сложно. У нас были шансы в первые 15–20 минут – например, когда Зе Луиш пробил, но промахнулся. Или в начале второго тайма, когда у Промеса были моменты. Но все оказалось тщетно.

На очереди "Ахмат". С ним нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.

Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца. В этом сезоне нам сложнее. Мы играли в трех турнирах. К тому же потеряли очки на старте чемпионата. Ненужные промахи были, естественно... Да еще на "Спартак" соперники всегда настраиваются серьезно. А теперь, когда мы приезжаем в ранге чемпионов, – вдвойне. Вдобавок какие-то команды усилились. В общем, здесь совокупность факторов, которая на данный момент ставит нас на второе место в таблице… Понимаете, оставаться на вершине всегда сложнее, чем побеждать.

Всего в этом сезоне 34-летний Ещенко провел 31 матч и отличился четырьмя голевыми передачами.

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