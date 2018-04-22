Ещенко - о чемпионстве: "Какие у нас теперь шансы?.."

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что шансы красно-белых выиграть чемпионат России в этом сезоне очень малы. Футболист добавил, что большое количество ошибок в матче 26-го тура с "Уралом" (1:2) не позволило одержать победу.
– Почему проиграли "Уралу"? Было много потерь, не было осознанных действий, комбинаций, – цитирует официальный сайт красно-белых Ещенко. – При таком количестве брака выиграть, естественно, сложно. У нас были шансы в первые 15–20 минут – например, когда Зе Луиш пробил, но промахнулся. Или в начале второго тайма, когда у Промеса были моменты. Но все оказалось тщетно.
На очереди "Ахмат". С ним нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.
Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца. В этом сезоне нам сложнее. Мы играли в трех турнирах. К тому же потеряли очки на старте чемпионата. Ненужные промахи были, естественно... Да еще на "Спартак" соперники всегда настраиваются серьезно. А теперь, когда мы приезжаем в ранге чемпионов, – вдвойне. Вдобавок какие-то команды усилились. В общем, здесь совокупность факторов, которая на данный момент ставит нас на второе место в таблице… Понимаете, оставаться на вершине всегда сложнее, чем побеждать.
Всего в этом сезоне 34-летний Ещенко провел 31 матч и отличился четырьмя голевыми передачами.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-04-22-andrey_yeshchenko_ostavatsya_na_vershine_vsegda_slozhneye/
Kontaktnik47
Tribunal ZE. что с убогого взять,как так столько было вложенно в зенит а они не напервом месте,как все пророчили в начале сезона)кто виноват?конечно судьи!
12:51
Tribunal ZE
Не понимаю демагогии. У Спартака и так не было шансов после проигрыша Зениту на победу в чемпионстве. Зенит расслабился и потом вернуться в колею уже было невозможно, плюс судьи хорошо постарались. Пусть КДК или РФС разбирается кем там Мешков Локомотиву приходится, но подсуживает он им знатно. Так что ввиду приобретённого блата чемпион России теперь будет Локомотив и похоже не упустит, игр осталось кот наплакал. Хвала судьям и липовому чемпиону!
12:33
sailor1990
Кто-нибудь вообще читает текст перед выкладыванием?
12:31