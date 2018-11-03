Эрнандес в первом матче после возвращения получил повреждение

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" сказал, что замена Алана Дзагоева на Абеля Эрнандеса не была связана с повреждением полузащитника. Для уругвайского форварда этот выход на поле стал первым с середины сентября.

– Состоялось два возвращения в состав – Эрнандес и Щенников. Насколько они готовы играть в стартовом составе? Что с Дзагоевым?

– Тут скорее надо говорить, что у Абеля опять проблемы, – ответил тренер армейцев. – Нужно оценить его состояние. У Жоры (Щенникова. – Прим. "СЭ"), все нормально, как и у Дзагеова. (Андрей Михайлов)