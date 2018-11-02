"Енисей" объявил, кто будет готовить команду к матчу с "Анжи"

Как уже сообщал "СЭ", Дмитрий Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу 13-го тура РПЛ против "Анжи", который состоится 5 ноября в Каспийске.

К этой встрече команду будет готовить тренерский штаб молодежной команды красноярцев во главе с Александром Алексеевым, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году. Под его руководством красноярский клуб впервые вышел в премьер-лигу через стыковые матчи.

"Енисей" с 6 очками занимает последнее место в РПЛ после 12 туров.

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