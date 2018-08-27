"Енисей" – "Крылья": Денисов и Антон в "старте" гостей

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Крыльев Советов" на матч 5-го тура чемпионата России. У самарцев с первых минут сыграют новички команды защитник Виталий Денисов (аренда из "Локомотива") и Паул Антон (трансфер из "Анжи"). За красноярский клуб сыграют два бывших футболистов "Крыльев" - вратарь Давид Юрченко и защитник Дмитрий Ятченко.

"Енисей": Юрченко – Ятченко, Грицаенко, Дугалич, Кичин – Огуде, Зотов, Комолов - Костюков, Обрадович, Бодул;

Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гасанов, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Кутьин, Саркисов;

"Крылья Советов": Конюхов – Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Полуяхтов – Чочиев, Ланин, Антон – Яковлев, Соболев;

Запасные: Рыжиков, Опарин, Зотов, Тихонов, Ткачук, Башкиров, Алиев, Корниленко, Канунников, Шейдаев.

"Енисей" – "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 27 августа 2018,

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