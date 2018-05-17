"Енисей" и "Анжи" объявили составы команд

Стали известны стартовые составы на первый стыковой матч за право принять участие в российской премьер-лиге сезона-2018/19 между "Енисеем" и "Анжи". Игра состоится в Красноярске, начало – в 15.00 по московскому времени.

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков, Кутьин, Саркисов.

Запасные: Нестеренко, Гарбуз, Рожков, Васильев, Новиков, Харитонов, Сердеров, Ломакин, Стеклов, Камеш, Малоян.

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хабулов, Антон, Прудников, Маркелов, Будковский.

Запасные: Сугробов, Бакаев, Глебов, Чайковский, Яковлев, Лескано, Калмыков, Поку.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Енисей" – "Анжи".