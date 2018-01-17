11:58 | Футбол — РФПЛ

"Енисей" - Дзюбе: "Мы тоже, Тем, по жизни львы, за "Енисей" играй и жги!"

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"Енисей" в Твиттере пригласил в команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который не был включен в число игроков, отправившихся на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ. Клуб из Красноярска обратился к форварду в стихотворной форме, обыграв пост игрока в Инстаграме, в котором он цитировал произведение Уильяма Эрнеста Хенли "Непокорный".

"Ты – властелин своей судьбы,
Ты – капитан своей души.
Мы тоже, Тем, по жизни львы,
За "Енисей" играй и жги!".

Отметим, что Дзюба не только опубликовал стихотворение английского поэта, но и поделился видеозаписями с тренировок, отметив, что он "здоров как лев" и "готов на все 100". Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев сказал, что нападающий не вошел в число игроков, отправившихся на сбор в ОАЭ, по состоянию здоровья.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.

Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение" // 
Непокоренный! Дзюба показывает, что здоров как лев и готов на все 100

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КОММЕНТАРИИ (3)
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dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:03

Хома Сапиенс

Егор Ильич кончай бухать! праздники кончились.

13:12

баламошка

Половину современных пиитов надо отправить на перевоспитание в Царскосельский лицей) А Чуба - не лев, а крокодил.

12:04