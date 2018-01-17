"Енисей" - Дзюбе: "Мы тоже, Тем, по жизни львы, за "Енисей" играй и жги!"

"Енисей" в Твиттере пригласил в команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который не был включен в число игроков, отправившихся на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ. Клуб из Красноярска обратился к форварду в стихотворной форме, обыграв пост игрока в Инстаграме, в котором он цитировал произведение Уильяма Эрнеста Хенли "Непокорный".

"Ты – властелин своей судьбы,

Ты – капитан своей души.

Мы тоже, Тем, по жизни львы,

За "Енисей" играй и жги!".

Отметим, что Дзюба не только опубликовал стихотворение английского поэта, но и поделился видеозаписями с тренировок, отметив, что он "здоров как лев" и "готов на все 100". Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев сказал, что нападающий не вошел в число игроков, отправившихся на сбор в ОАЭ, по состоянию здоровья.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.

Ты – властелин своей судьбы,

Ты – капитан своей души.

Мы тоже, Тём, по жизни львы,

За "Енисей" играй и жги!



🦁⚽️🔥 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 17 января 2018 г.

Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение" //

Непокоренный! Дзюба показывает, что здоров как лев и готов на все 100