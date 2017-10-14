Элвер Рахимич: "Думаю, в центре защиты сыграет Набабкин"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" считает, что армейцы не станут менять схему, несмотря на то, что из-за травм игру пропустят Виктор Васин и Василий Березуцкий. По его мнению, в центре защиты сыграет Кирилл Набабкин.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

– Атакующая игра ЦСКА идет в основном через Головина и Дзагоева. Кто заменит их в основе?

– Думаю, из молодых может появиться Кучаев. Костя уже забил "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, заслужил свой шанс. Наверняка получат свое время Миланов и Натхо, в последнее время начинавшие встречи на скамейке запасных. Игроков у ЦСКА не так много, чтобы что-то особенное придумывать.

– ЦСКА обычно использует расстановку с тремя центральными защитниками, однако на матч с "Краснодаром" их осталось только двое – Игнашевич и Алексей Березуцкий. Третьим станет Набабкин?

– Между прочим, он в спарринге с "Уфой" (который состоялся 9 октября, армейцы победили со счетом 1:0. – Прим. П.Г.) уже исполнял роль центрального защитника вместе с Игнашом и Лехой. Возможно, Гончаренко уже наигрывал эту связку. Скорее всего, именно этих троих мы и увидим в центре обороны.

– Набабкин при этом почти всегда остается в запасе…

– У Кирилла за плечами большой опыт – уже столько лет выступает за ЦСКА. Думаю, что проблем у него в центре защиты возникнуть не должно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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