Экс-советник президента "Арсенала": "Критики Габулова ничего дальше своего носа не видят"

Бывший советник президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева Алан Агузаров, который два сезона занимался селекцией клуба, в интервью "СЭ" назвал заслуженным включение экс-вратаря "оружейников" Владимира Габулова в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018. 34-летний голкипер зимой 2018 года перешел в "Брюгге", в составе которого стал чемпионом Бельгии. В его активе 10 встреч, в которых он пропустил 21 мяч.

– Почему "Арсенал" покинул Габулов? Правда, что у него возник конфликт с президентом клуба Гурамом Аджоевым?

– Скажу так... У них были достаточно непростые отношения. "Брюгге", как раз в тот период проявил большую заинтересованность в Володе и мы осуществили этот переход. Самое главное – это то, что Габулова хотели взять именно как первого номера. "Брюгге" – хороший европейский клуб, который имел реальный шанс стать чемпионом и играть в следующем году в групповом турнире Лиги чемпионов, что в итоге и произошло. Это все и сыграло решающую роль.

– Многие не понимают, почему Габулов вызывается в сборную. Есть что ответить скептикам?

– Думаю, на этот вопрос уже не раз и не два ответил сам Станислав Саламович. А многие скептики, к сожалению, дальше своего носа ничего не видят.

– Габулов на ваш взгляд, больше достоин вызова в сборную, чем Беленов из "Уфы"?

– Если Черчесов вызывает именно Габулова, то однозначно – да. Станислав Саламович максималист, и если он считает, что тот или иной футболист больше достоин вызова, значит, видит в этом наибольшую пользу для команды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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