Экс-капитан "Амкара" назвал исчезновение "Амкара" стечением обстоятельств

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов, а ныне управляющий возрожденной "Звезды", прокомментировал исчезновение пермского клуба. 18 июня РФС из-за отсутствия финансовых гарантий отозвал лицензию у клуба, руководство которого сегодня приняло решение ликвидировать команду. Таким образом, "Анжи" заменит пермяков в следующем сезоне РФПЛ, хотя он не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).

– Сегодня стало известно, что "Амкар" прекращает существование из-за отсутствия финансирования. Не будет ли проблем с деньгами у "Звезды", которую вы возрождаете?

– Траты на "Амкар" и "Звезду" – несопоставимы. Это во-первых. Во-вторых, задача "Звезды" – готовить местных футболистов для первой лиги, в том числе, и для "Амкара".

– Для "Амкара" уже не получится…

– Такое стечение обстоятельств. Не знаю, с чем и с кем это связано.

– Президент "Амкара" Геннадий Шилов говорит, что денег нет.

– У него никогда денег нет. Он же спонсирует команду, как у него денег нет? Он же не кредитный банк, он спонсор.

– "Звезда" не будет ставить задачу выхода в ФНЛ, а потом в РФПЛ?

– Нет, таких задач не стоит.

– И не будут ставиться позже?

– На данном этапе не планируем ставить такие задачи. (Андрей СИЗЯКИН)

"Амкар" выступал в премьер-лиге с 2004 года. Самым успешным для пермяков стал сезон-2008 - под руководством Миодрага Божовича команда заняла четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила ЦСКА в серии пенальти (2:2, 1:4 - по пенальти).

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