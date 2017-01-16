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Экс-игрок "Спартака" Козлов подписал контракт с "Окжетпесом"

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Экс-игрок "Спартака" Александр Козлов подписал контракт с "Окжетпесом", сообщает пресс-служба казахстанской команды. Нападающий поставил свою подпись под соглашением сроком на один год.

Козлов выступал за "Спартак" с 2010 по 2016 год. Всего в составе основной команды красно-белых провел 28 матчей. В 2016 году перешел в "Тосно", а позднее - в "Факел". В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

Дополнительная информация

http://www.okzhetpes.kz/ru/news/aleksandr-kozlov-igrok-fk-okzhetpes

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