Экс-игрок "Спартака" Козлов подписал контракт с "Окжетпесом"

Экс-игрок "Спартака" Александр Козлов подписал контракт с "Окжетпесом", сообщает пресс-служба казахстанской команды. Нападающий поставил свою подпись под соглашением сроком на один год.

Козлов выступал за "Спартак" с 2010 по 2016 год. Всего в составе основной команды красно-белых провел 28 матчей. В 2016 году перешел в "Тосно", а позднее - в "Факел". В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.