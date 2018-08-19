Егоров может поднять вопрос о запрете комментировать судейство

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может обратиться в комитет по этике РФС с просьбой запретить российским клубам критиковать действия арбитров в матчах чемпионата страны. В 4-м туре РПЛ форвард "Краснодара" Ари получил прямую красную карточку после удара головой в лицо Самюэля Жиго в матче против "Спартака" (0:1). После этого он назвал судейство позором для российского футбола. Егоров заявил, что может обратиться в комитет по этике в связи с этим инцидентом.

- Если что, придется выйти в комитет по этике, поднять вопрос о запрете комментировать работу арбитров, - сказал Егоров в эфире передачи "После футбола".

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