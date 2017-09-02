Егор Титов: "Глушаков и Комбаров не железные"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что не согласен с критикой игроков красно-белых Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По его словам, футболисты не успели отдохнуть от прошлого сезона.

– Согласны с критикой Глушакова и Комбарова?

– С одной стороны, да. А в принципе – нет. Люди играют без паузы длительное время. Прошлый чемпионат, Кубок конфедераций, новый сезон. Вспоминаю себя: провел ЧМ-2002, а после турнира Романцев дал паузу 5-7 дней. И в матче с "Анжи" я порвал переднюю крестообразную связку колена. Усталость накапливается, Комбаров и Глушаков не железные, им не по 20-25 лет, есть и возрастной фактор. Возможно, я бы дал ребятам побольше отдохнуть. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Егора Титова