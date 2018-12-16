Егор Сорокин – о голе "Спартаку": "Была только одна мысль – забить"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин признался, что испытывал невероятные эмоции, когда сравнял счет сразу после выхода на замену в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (1:1). 23-летний российский футболист дал интервью клубному телевидению казанской команды.

Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в ноябре и декабре

– Испытал невероятные эмоции, потому что "Спартак" – команда хорошего уровня, – заявил Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина". – Тогда требовалось принести очки "Рубину". Была только одна мысль – забить гол или помочь одноклубникам заработать очки в этом матче.