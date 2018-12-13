20:49 | Футбол — РПЛ

Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в ноябре и декабре

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Болельщики "Рубина" признали защитника Егора Сорокина лучшим игроком команды в ноябре и декабре. 23-летний футболист набрал 52,3% голосов. 

Второе место занял защитник Игорь Калинин (22,1%), третье - хавбек Хорен Байрамян (18,5%).

В текущем сезоне Сорокин провел 16 матчей за "Рубин" и забил 4 гола.

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