Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в ноябре и декабре

Егор Сорокин – лучший игрок "Рубина" в ноябре и декабре по версии болельщиков!🔝 ⠀

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🥇 Егор Сорокин – 52,3%

🥈 Игорь Калинин – 22,1%⠀

🥉 Хорен Байрамян – 18,5%

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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/CMgfQXNddz