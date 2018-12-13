Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в ноябре и декабре

Болельщики "Рубина" признали защитника Егора Сорокина лучшим игроком команды в ноябре и декабре. 23-летний футболист набрал 52,3% голосов.
Второе место занял защитник Игорь Калинин (22,1%), третье - хавбек Хорен Байрамян (18,5%).
Егор Сорокин – лучший игрок "Рубина" в ноябре и декабре по версии болельщиков!🔝 ⠀– "Рубин" Казань (@fcrk) 13 декабря 2018 г.
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🥇 Егор Сорокин – 52,3%
🥈 Игорь Калинин – 22,1%⠀
🥉 Хорен Байрамян – 18,5%
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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/CMgfQXNddz
В текущем сезоне Сорокин провел 16 матчей за "Рубин" и забил 4 гола.
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