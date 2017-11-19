Эффектный гол братьев Миранчуков в матче "Анжи" – "Локомотив". Видео

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи". На 42-й минуте встречи хавбек получил передачу от брата Антона в штрафной площади, после чего переправил мяч в ворота махачкалинцев с близкого расстояния.
Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"
🎥 Шикарный командный гол от нас! 👀– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 ноября 2017 г.
Отметим классный проход Ману и, конечно, #БратскаяАтака – это самый 🔝🔥#АнжиЛоко pic.twitter.com/Zk7FQQ9xWQ
Никто62
С победой ЛОКО-Шпалычу уважуха!
15:54