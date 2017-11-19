Эффектный гол братьев Миранчуков в матче "Анжи" – "Локомотив". Видео

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи". На 42-й минуте встречи хавбек получил передачу от брата Антона в штрафной площади, после чего переправил мяч в ворота махачкалинцев с близкого расстояния.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"