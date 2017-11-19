14:46 | Футбол — РФПЛ

Эффектный гол братьев Миранчуков в матче "Анжи" – "Локомотив". Видео

1

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России с "Анжи". На 42-й минуте встречи хавбек получил передачу от брата Антона в штрафной площади, после чего переправил мяч в ворота махачкалинцев с близкого расстояния.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Никто62

С победой ЛОКО-Шпалычу уважуха!

15:54