Эдер: "Супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру в "Локомотиве"

Нападающий Эдер сказал, что рад подписать полноценный контракт с "Локомотивом". В прошлом сезоне португальский форвард был арендован железнодорожниками у "Лилля" и забил "золотой" гол своей команды в чемпионате России.

Эдер подписал полноценный контракт с "Локомотивом"

– Я очень рад связать свое будущее с "Локомотивом"! – цитирует Эдера пресс-служба "Локомотива". – Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию! Меня окружают замечательные партнеры, с которыми мы стали чемпионами страны, и сможем представить "Локо" в Лиге чемпионов! Отношения со всеми отличные, мы – настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке, – стали лучшими друзьями.

Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок.

В прошлом сезоне Эдер провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и сделав 1 голевую передачу.

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