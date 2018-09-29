Эдер: "Сегодня тоже хотел забить красиво, но мяч у меня выцарапали"

Нападающий "Локомотива" Эдер после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что соперник удивил качественным футболом.

- Во втором тайме "Локомотив" сильно прибавил. За счет чего?

- В первом тайме "Ахмат" хорошо контратаковал. Во второй половине игры у нас получилось больше контролировать мяч и быть более агрессивными. У нас было хорошее взаимопонимание и мы лучше вошли в игру.

- Первый гол "Локомотива" - это во многом ваша заслуга. Как удалось раскидать защитников?

- Я серьезно отношусь к тренировкам для того, чтобы заслужить место в составе, и когда выпадает возможность играть, стараюсь на поле максимально помочь команде. В этом матче мне, к сожалению, забить не удалось, но я доволен своей игрой.

- Удивил ли чем-то соперник?

- Удивил тем, что играл в качественный футбол.

- Смолов и Фарфан травмированы. Готовы к такой нагрузке, как единственный форвард?

- Не знаю, сколько матчей мне доведется сыграть, но в них я отдам свои силы максимально.

- После вашего красивого гола в Калининграде от вас теперь в каждом матче ждут таких же подвигов.

- Когда я раскидал защитников сегодня, тоже хотел забить красивый мяч. К сожалению, у меня выцарапали мяч, и Фернандеш забил.

- Предстоит матч с "Шальке". "Локомотив" готов к нему?

- У нас нет выходного после этого матча, и мы будет готовиться в игровом режиме к следующему матчу. (Елена Григорьевская)

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