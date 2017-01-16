Эбуэ Куасси: "Краснодар" останется для меня одним из любимых клубов"

Полузащитник "Селтика" Эбуэ Куасси отметил, что его бывший клуб – "Краснодар" – подарил ему очень ценный опыт и дал возможность стать настоящим профессионалом. По словам ивуарийского хавбека, "Краснодар" останется для него одним из любимых клубов.

– Краснодар" подарил мне незабываемый опыт, дал возможность стать профессионалом, – приводит "Р-Спорт" слова Куасси. – Он наверняка останется одним из моих любимых клубов. Мне очень нравилось играть за "Краснодар", там был отличный коллектив, атмосфера располагала к развитию молодежи. Безусловно, "Краснодар" – один из топ-клубов России, поскольку мы выступали в Лиге Европы. К тому же у "Краснодара" есть история, хотя это достаточно молодой клуб. Результаты очень даже неплохие, нередко клуб завершает сезон в первой пятерке. Так что никто не может поспорить с тем, что это топ-клуб.

Мне не хотелось бы сравнивать Шотландию и Россию, каждый чемпионат уникален. У РФПЛ хороший рейтинг среди европейских чемпионатов, но "Селтик" часто и неплохо выступает в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что шотландская лига лучше РФПЛ. "Краснодар" – идеальное место для молодого игрока, чтобы быть вовлеченным, а также получать игровое время.