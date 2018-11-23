Дзюба – журналисту: "Валентин Юдашкин, верните шубу Новосельцеву!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на открытой тренировке пошутил над верхней одеждой одного из журналистов.

– Верните шубу Новосельцеву, я вас прошу! Ванька приезжал, искал шубу. Валентин Юдашкин! – сказал футболист. (Егор Бычков)

Валентин Юдашкин на тренировке "Зенита" и шуба Новосельцева pic.twitter.com/qwsNQlywQL – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 23 ноября 2018 г.

Петербуржцы готовятся к матчу 15-го тура РПЛ против "Ростова". Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 19.00.