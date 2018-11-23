13:03 | Футбол — РПЛ

Дзюба – журналисту: "Валентин Юдашкин, верните шубу Новосельцеву!"

Пятница. Санкт-Петербург. Шуба журналиста, насмешившая Артема Дзюбу.
Пятница. Санкт-Петербург. Шуба журналиста, насмешившая Артема Дзюбу.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на открытой тренировке пошутил над верхней одеждой одного из журналистов.

– Верните шубу Новосельцеву, я вас прошу! Ванька приезжал, искал шубу. Валентин Юдашкин! – сказал футболист. (Егор Бычков)

 

Петербуржцы готовятся к матчу 15-го тура РПЛ против "Ростова". Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 19.00.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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