Дзюба не реализовал пенальти и забил первый гол в составе "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба забил свой первый гол в составе тульской команды. Форвард, арендованный "Арсеналом" у "Зенита", отличился после неудачного исполнения пенальти на 10-й минуте матча 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром".

Вратарь отразил удар Дзюбы с одиннадцатиметрового, но сам же нападающий смог добить мяч в ворота. Отметим, что заработал пенальти сам Дзюба.

В последний раз Дзюба в официальных матчах забивал в игре премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" (5:0), которая состоялась 19 ноября 2017 года.

"Клуб 100"

Трансляция матча "Амкар" – "Арсенал"