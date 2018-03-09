Дзюба не реализовал пенальти и забил первый гол в составе "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба забил свой первый гол в составе тульской команды. Форвард, арендованный "Арсеналом" у "Зенита", отличился после неудачного исполнения пенальти на 10-й минуте матча 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром".
Вратарь отразил удар Дзюбы с одиннадцатиметрового, но сам же нападающий смог добить мяч в ворота. Отметим, что заработал пенальти сам Дзюба.
В последний раз Дзюба в официальных матчах забивал в игре премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" (5:0), которая состоялась 19 ноября 2017 года.
k_xenon
Этот клоун только с левых пенальти забивать может! Симулянт конченный!
16:41
Al Rains
Обгонит ли Арсенал Газмяс?
14:27
passerby
Дзюба все сделал сам = сам упал, сам не забил, сам добил...
14:24
sv_brain 0.
Щипач на гастролях. Интересно, будем посмотреть.
14:22
Ulcer
Дзюба - дюрекс!
14:22
shpasic
странно, что в Зените за такие падения Дзюбы пенальти обычно не давали))
14:18