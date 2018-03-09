14:11 | Футбол — РФПЛ

Дзюба не реализовал пенальти и забил первый гол в составе "Арсенала"

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Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба забил свой первый гол в составе тульской команды. Форвард, арендованный "Арсеналом" у "Зенита", отличился после неудачного исполнения пенальти на 10-й минуте матча 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром".

Вратарь отразил удар Дзюбы с одиннадцатиметрового, но сам же нападающий смог добить мяч в ворота. Отметим, что заработал пенальти сам Дзюба.

В последний раз Дзюба в официальных матчах забивал в игре премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" (5:0), которая состоялась 19 ноября 2017 года.

"Клуб 100"

Трансляция матча "Амкар" – "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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k_xenon

Этот клоун только с левых пенальти забивать может! Симулянт конченный!

16:41

Al Rains

Обгонит ли Арсенал Газмяс?

14:27

passerby

Дзюба все сделал сам = сам упал, сам не забил, сам добил...

14:24

sv_brain 0.

Щипач на гастролях. Интересно, будем посмотреть.

14:22

Ulcer

Дзюба - дюрекс!

14:22

shpasic

странно, что в Зените за такие падения Дзюбы пенальти обычно не давали))

14:18

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