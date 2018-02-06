Дзюба и Новосельцев - в "старте" "Арсенала" на матч с тбилисским "Динамо"

Стали известны составы на товарищеский матч "Арсенал" - тбилисское "Динамо". С первых минут у туляков на поле выйдут нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев, которые 30 января перешли из "Зенита" на правах аренды до конца текущего сезона.
"Арсенал": Левашов, Денисов, Хагуш, Новосельцев, Александров, Ивакин, Буранов, Аджоев, Ткачев, Дзюба, Максимов.
"Арсенал" Тула, Россия - "Динамо" Тбилиси, Грузия– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 6 февраля 2018 г.
Белек (Турция). Сегодня. 17.00. Контрольный матч.
❤💛 Стартовый состав канониров ❤💛 pic.twitter.com/lyxErlwZno
Lars Berger
Дзюба снова выходит на международную арену.
16:53