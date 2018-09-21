Джано вернулся в общую группу "Спартака"

Сегодня "Спартак" провел тренировку перед дерби с ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-белых. Матч 8-го тура чемпионата России состоится 23 сентября.

В 17.00 на базе в Тарасовке началось теоретическое занятие, а затем красно-белые провели тренировку. Те футболисты, которые сыграли вчера в Австрии с "Рапидом" весь матч или большую его часть, работали в зале, а остальные провели полноценное занятие на поле.

Впервые в общей группе без ограничений тренировался полузащитник Джано Ананидзе, который полностью восстановился от тяжелой травмы колена, полученной в марте.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)