Джано Ананидзе: "Сейчас я полностью перестроился на футбол. Буду все делать максимально"

Полузащитник Джано Ананидзе, продолжающий восстанавливаться от травм крестообразных связок, рассказал о том, что готов снова сосредоточится на работе. По его словам, к августу он надеется вернуться в общую группу.

– Рад возвращению. Особо не отдыхал. Занимался в тренажерном зале. Сказали пока самому не бегать, только под контролем, – приводит слова Ананидзе официальный сайт "Спартака". – Три дня я еще буду работать в тренажерном зале. Врачи вернуться из отпуска, тогда будем решать, что дальше. На сборы поеду, буду работать по индивидуальной программе. В конце июля-начале августа буду в общей группе. Потихоньку будем смотреть.

Сейчас я очень переживаю. Дома думал о своих травмах. Я же хочу играть. Хочу доказать, что я достойный игрок в "Спартаке". У меня травмы, потеря отца… Много чего накопилось. Сейчас я полностью перестроился на футбол. Буду все делать максимально, чтобы всех порадовать, и чтоб не забыли про меня. Как начинал, хочу также продолжать.