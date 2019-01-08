11:46 | Футбол — РПЛ

Джано Ананидзе: "Крылья"? Я пока в "Спартаке"

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Полузащитник "Спартака"  Джано Ананидзе перед прохождением медосмотра прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".

- "Крылья Советов"? Я пока в "Спартаке", - сказал Ананидзе.

По информации "СЭ", грузинский хавбек наряду с Сальваторе Боккетти и Ивелином Поповым должен покинуть клуб. В эту группу входил и Александр Самедов, контракт с которым уже был расторгнут. (Андрей Михайлов)

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