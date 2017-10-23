Джанлука Виалли: "Каррера может когда-нибудь стать главным тренером "Ювентуса"

Экс-форвард "Ювентуса" и сборной Италии Джанлука Виалли отметил успехи своего бывшего одноклубника Массимо Карреры на посту главного тренера "Спартака". По его словам, специалист сможет быть востребованным в других чемпионатах.

– Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно, – цитирует ТАСС Виалли. – У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со "Спартаком". Это означает, что философия Антонио Конте работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат.

Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым – города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером "Ювентуса".

Второй сезон всегда складывается сложнее, чем первый, с этим столкнулся и Каррера. Скорее всего, "Спартаку" не удастся защитить титул, но я от этого не расстроюсь – наверняка выиграет "Зенит" с Роберто Манчини, еще одним итальянцем в России.