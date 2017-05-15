Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА

ЦСКА провел тренировку в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Рубина", сообщает официальный Твиттер армейцев. К занятиям в общей группе вернулся полузащитник красно-синих Алан Дзагоев.
Дзагоев из-за повреждений пропустил в этом сезоне ряд матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник был вынужден покинуть поле из-за травмы в игре 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" 26 апреля (4:0), а до этого пропустил три недели после замены из-за проблем со здоровьем в товарищеской встрече сборной с Бельгией 28 марта (3:3).
Матч "Рубин" – ЦСКА пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Смотрите, кто сегодня тренировался вместе со всеми 😉 #ЦСКА #Дзагоев pic.twitter.com/yLn9ZRPJ5l– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 May 2017
Артур Pitersky
Счастье то какое!!!!!! Отмечу красным этот день! Одна игра на поле-пять в санатории. Выздоравливай и заканчивай с футболом.
19:16
The glory !
Эх рано ты Дзага в хрусталь превратился. Давай там выздоравливай !
18:58