18:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА

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ЦСКА провел тренировку в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Рубина", сообщает официальный Твиттер армейцев. К занятиям в общей группе вернулся полузащитник красно-синих Алан Дзагоев.

Дзагоев из-за повреждений пропустил в этом сезоне ряд матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник был вынужден покинуть поле из-за травмы в игре 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" 26 апреля (4:0), а до этого пропустил три недели после замены из-за проблем со здоровьем в товарищеской встрече сборной с Бельгией 28 марта (3:3).

Матч "Рубин" – ЦСКА пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Артур Pitersky

Счастье то какое!!!!!! Отмечу красным этот день! Одна игра на поле-пять в санатории. Выздоравливай и заканчивай с футболом.

19:16

The glory !

Эх рано ты Дзага в хрусталь превратился. Давай там выздоравливай !

18:58