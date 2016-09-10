22:10 10 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзагоев – новый рекордсмен ЦСКА по системе "гол+пас"

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Поучаствовав в двух результативных атаках ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России против "Терека", полузащитник армейцев Алан Дзагоев вышел в лидеры клуба по системе "гол+пас" в чемпионатах России. На счету 26-летнего хавбека, проводящего сегодня 200-й матч, 124 очка (46 голов и 78 голевых передач). Вагнер Лав набрал 123 (85+38) очка в 169 играх, Сергей Семак – 103 (68+35) очка в 282 встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур
Материалы сюжета: Открытие стадиона ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Adios Аmigos R.

Посмотрим, сколько передач в этом матче засчитают Дзагоеву в фентази СЭ. Очень интересно...

22:44 10 сентября

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