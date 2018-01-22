Дубль Витинью помог ЦСКА уйти от поражения в матче с "Хорсенс"

В контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА сыграл вничью с "Хорсенс" (2:2). В составе армейцев дублем отметился полузащитник Витинью. Хавбек стал автором первого забитого мяча красно-синих в 2018 году.
За датчан по голу забили полузащитник Миккель Квист и нападающий Кяртан Финнбогасон.
Отметим, что эта встреча стала последней для ЦСКА на первом учебно-тренировочном сборе. Второй и третий сборы тоже пройдут в Кампоаморе с 26 января по 6 февраля и с 8 февраля по 19 февраля соответственно.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) - "Хорсенс" (Дания) - 2:2 (1:2)
Голы: Квист, 4 (0:1). Витинью, 11 - с пенальти (1:1). Финнбогасон, 35 (1:2). Витинью, 55 (2:2).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Березуцкий, Васин, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Натхо, Витинью, Головин, Вернблум.
"Хорсенс": Йоронен, Нюман, Торсен, Людвиг (Андерсен, 80), Кортегор, Квист, Окосун, Тшиембе, Борринг (Кристенсен, 88), Крюгер (Мель, 63), Финнбогасон (Арндаль, 85).
22 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.
Трансляция матча ЦСКА – "Хорсенс"
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Зря Вернблума ставят в нападение, даже если от него сейчас больше пользы, чем от Чалова и Ко. В матчах с сильными командами от Понтуса в атаке тоже пользы мало
18:02
Ю.Ю.
Don ________________ А ты разве не согласен, что Спартак играл более зрелищно?
17:14
Don
Ю.Ю., в мае вместе посмеёмся, только в нору свою не пропадай как в мае 2017 г.)))
16:58
Ю.Ю.
Человек 555 ________________ Именно поэтому и позрелищней))
16:32
Человек 555
Ю.Ю. Так-то Спартак позрелищней играл. и лохам 2-3 попал ха ха
16:29
Рюрик 09
Kanidzha _____ Эко вы, батенька, загнули... им нужна пара хороших нападающих, 3 полузащитника и столько же защитников.
16:19
Kanidzha
нужен хороший нападающий,при всём уважении к Понтусу!нападение не его!
16:13
Рюрик 09
Делать какие-то выводы на основании "Товарняков" предсезонки - самое неблагодарное дело.
16:11
Ю.Ю.
Так-то Спартак позрелищней играл.
15:47