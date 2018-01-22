Дубль Витинью помог ЦСКА уйти от поражения в матче с "Хорсенс"

В контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА сыграл вничью с "Хорсенс" (2:2). В составе армейцев дублем отметился полузащитник Витинью. Хавбек стал автором первого забитого мяча красно-синих в 2018 году.

За датчан по голу забили полузащитник Миккель Квист и нападающий Кяртан Финнбогасон.

Отметим, что эта встреча стала последней для ЦСКА на первом учебно-тренировочном сборе. Второй и третий сборы тоже пройдут в Кампоаморе с 26 января по 6 февраля и с 8 февраля по 19 февраля соответственно.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - "Хорсенс" (Дания) - 2:2 (1:2)

Голы: Квист, 4 (0:1). Витинью, 11 - с пенальти (1:1). Финнбогасон, 35 (1:2). Витинью, 55 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Березуцкий, Васин, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Натхо, Витинью, Головин, Вернблум.

"Хорсенс": Йоронен, Нюман, Торсен, Людвиг (Андерсен, 80), Кортегор, Квист, Окосун, Тшиембе, Борринг (Кристенсен, 88), Крюгер (Мель, 63), Финнбогасон (Арндаль, 85).

22 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.

Трансляция матча ЦСКА – "Хорсенс"