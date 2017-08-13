12:01 | Футбол — РФПЛ

Дубль Уткина принес "Краснодару" победу над "Амкаром" в молодежном первенстве

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В матче 6-го тура молодежного первенства клубов премьер-лиги "Краснодар" одержал волевую победу над "Амкаром" – 2:1. Счет в игре открыл нападающий пермяков Максим Жуковский, но благодаря дублю полузащитника Даниила Уткина хозяева смогли вырвать победу в матче.

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6-й тур

"Краснодар" – "Амкар" (Пермь) – 2:1 (0:1)

Голы: Жуковский, 25 (0:1). Уткин, 48 (1:1). Уткин, 81 (2:1).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

13 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Васька привёл себя в форму.

12:23

shpasic

молодец, Вася! наконец-то делом занялся)

12:19