Дубль Уткина принес "Краснодару" победу над "Амкаром" в молодежном первенстве

В матче 6-го тура молодежного первенства клубов премьер-лиги "Краснодар" одержал волевую победу над "Амкаром" – 2:1. Счет в игре открыл нападающий пермяков Максим Жуковский, но благодаря дублю полузащитника Даниила Уткина хозяева смогли вырвать победу в матче.
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6-й тур
"Краснодар" – "Амкар" (Пермь) – 2:1 (0:1)
Голы: Жуковский, 25 (0:1). Уткин, 48 (1:1). Уткин, 81 (2:1).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
13 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
баламошка
Васька привёл себя в форму.
12:23
shpasic
молодец, Вася! наконец-то делом занялся)
12:19