Дубль Садаева помог "Ахмату" победить софийскую "Славию"

"Ахмат" обыграл софийскую "Славию" в контрольном матче. В составе грозненцев дубль оформил форвард Заур Садаев.
Контрольный матч
"АХМАТ" (Россия) - "Славия" (Болгария) - 3:1 (2:0)
Голы: Садаев, 1 (1:0). Садаев, 16 (2:0). Умаев, 46 (3:0). Узунов, 58 (3:1).
"Ахмат": Гудиев (Городов, 46), Уциев (Родолфу, 46), Семенов (Мохаммади, 46), Плиев (А.Кадыров, 60), Анхель (Филипе Сампайю, 46), Иванов (Х.Кадыров, 46), Роши (Бацуев, 46), Швец (Хубулов, 46), Раванелли (Митришев, 46), Садаев (Ахъядов, 46), Лео Жаба (Умаев, 46).