Доминик Динга: "Чемпионат России похож на английский"

Защитник "Урала" Доминик Динга в интервью пресс-службе екатеринбуржцев подчеркнул, что в чемпионате России играют в быстрый футбол. По его словам, российское первенство похоже на английское.

- Почему тогда вы ушли из "Войводины" через полгода?

- У нас же слабая лига, русская сильнее и лучше по качеству, футбол быстрый. Вот и решил, что здесь могу для начала проявить себя, буду расти, развиваться. Еще русская лига похожа на английскую - есть жесткая игра и силовая борьба.

- Приятно, что вы выбрали "Урал", когда вас звали и итальянские клубы.

- Мой менеджер из Сербии порекомендовал рассмотреть именно этот вариант. "Урал" вроде бы заметил меня, когда я играл в матчах за юношескую сборную. Родители поддержали, они сказали, что последнее слово должно быть за мной.

- И вы рискнули, хотя заявить вас сразу в основную команду было нельзя?

- Пришлось ждать, когда исполнится восемнадцать, чтобы подписать договор. Это случилось месяца через три или четыре после того, как меня захотел клуб. Когда исполнилось восемнадцать, я с радостью подписал контракт на пять лет.