Дмитрий Тарасов: "Пока не думаем о борьбе за чемпионство"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" отметил, что команда постарается воспользоваться потерянными очками соперников, чтобы выйти в лидеры чемпионата России. Также футболист заявил, что в команде сейчас не думают о шансах на победу в турнире.

– Как оцените ваши шансы в предстоящих играх с прямыми конкурентами в РФПЛ?

– Мы хорошо подготовлены и должны сыграть эти встречи на максимуме, - сказал Тарасов. - Все теряют очки – нам надо этим пользоваться. Я не особо слежу за проблемами конкурентов – предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места.

– Вы задумывались о шансах "Локо" на чемпионство?

– Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов.