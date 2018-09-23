19:13 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о своем удалении в матче с "Зенитом"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после гостевого матча 8-го тура РПЛ с "Зенитом" (3:5) одной фразой прокомментировал свое удаление. Футболист после выхода на замену получил предупреждения на 80-й и 82-й минутах и провел на поле всего четыре минуты.

- Было ли удаление? Если судья назначил, значит - было? - сказал Тарасов. (Игорь Новиков)

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