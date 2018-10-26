Дмитрий Сычев: "О завершении карьеры я пока не думал"

Нападающий Дмитрий Сычев, отмечающий сегодня, 26 октября, 35-й день рождения, пока не планирует завершать карьеру. В настоящее время игрок является свободным агентом.

- О завершении карьеры я пока не думал. Пока еще ничего не понятно (по поводу нового контракта. - Прим. "СЭ"), поэтому говорить об этом пока преждевременно, - цитирует ТАСС Сычева.

Ранее форвард заявлял, что обсудит новый контракт с "Казанкой" после чемпионата мира-2018, однако на сегодняшний день он находится в статусе свободного агента.

Сычев провел за "Казанку" 20 матчей и забил один гол.

Сычев: яркое начало и быстрое падение