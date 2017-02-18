Дмитрий Шляхтин: "Аренда Зуева у "Спартака"? Нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков"

Вице-президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин назвал новичка команды Александра Зуева одним из самых перспективных футболистов России. Самарцы взяли хавбека в аренду у "Спартака" до конца сезона.

- Зуев - воспитанник "Спартака", это один из перспективных молодых игроков для сборной России, поэтому никто нам его не отдаст, - цитирует ТАСС Шляхтина. - В лучшем случае сейчас разговор идет об аренде хотя бы на три месяца. Нам нужно усиление, а парню - игровая практика. Сейчас нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков, через полтора года чемпионат мира по футболу.

Такие ребята, как Зуев, должны получать игровую практику в топ-клубах. Поэтому "Спартак" отказывается отдавать нам этого игрока, они сами имеют на Зуева надежды и виды. Это нормально.

Сейчас есть один футболист, по которому мы работаем. Но пока все сыро с этим. Так что максимум можно ждать еще одного новичка - на позицию нападающего.