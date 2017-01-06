Дмитрий Селюк: "Монако" не отпустил Траоре в "Малагу"

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с нападающим ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат "Монако". По окончании первой части сезона в армейском клубе дали понять, что намерены досрочно прекратить аренду ивуарийца. Однако вчера в разговоре с корреспондентом "СЭ" генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заметил, что пока преждевременно говорить об уходе форварда.

– Новостей по Траоре сейчас нет. На данный момент он игрок ЦСКА. "Малага" хотела взять Ласина, но "Монако" его не отпустил, все официальные документы уже были присланы, но… Пока он остается в ЦСКА. Когда дела ведут сразу три клуба, сразу начинаются какие-то проблемы, – заметил Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)