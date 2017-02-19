19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Будь я агентом Месси, на него не подали бы в суд из-за налогов"

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Дмитрий Селюк, представитель Яя Туре и Ласина Траоре, подчеркнул: он никогда не бросает своих клиентов.

– Я всех своих футболистов воспитываю с молодости, ни к кому не прилипаю. Я же не могу подойти к Месси и сказать: "О, Лео, я хочу представлять твои интересы". Представляете его реакцию? – спросил Селюк.

– Было бы забавно.

– Хотя, если бы я представлял его интересы, на Месси, наверное, не подали бы в суд из-за налогов. Ведь у меня есть хорошие юристы, которые занимаются налоговыми вопросами. Кстати, Денис Лахтер на таксе обманул Аршавина. И он потом еще будет что-то рассказывать, рассуждать? Я имею право говорить про игроков. Я взял футболиста в 18 лет и воспитал его. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Дмитрий Селюк: "Лахтер - клоун. А у Траоре все впереди" //
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Der schwein

Месси принял бы укропское гражданство и был бы замом Саакашвили вместе с Гайдаркой)))

19:13

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