Дмитрий Парфенов: "Желаю болельщикам "Тосно" быть вместе с командой, несмотря ни на какие трудности!"

Дмитрий Парфенов обратился к с руководству, тренерам, персоналу, игрокам и болельщикам "Тосно" с прощальной речью. Вчера, 21 мая, 43-летний специлист был назначен на пост главного тренера "Урала".

"За эти три года вместе с "Тосно" мы прошли большой путь. Постепенно, шаг за шагом, поднимались к РФПЛ. Повышение в классе стало поистине серьезным событием для всех нас.



Благодарен футболистам, которые терпели и выигрывали матчи с достойными соперниками. Мы шли к финалу Кубка России в Волгограде и верили, что можем победить. Горжусь своими игроками, они сделали важный шаг, завоевав почетный трофей.



Каждый человек в "Тосно", кто представляет руководство, тренерский, административный, медицинский штаб клуба, все внесли вклад в общий успех, мы были единой командой. Здесь, в "Тосно", осталась частичка моей души!



Слова благодарности хочу адресовать болельщикам "Тосно", которые верили и верят в команду, поддерживая ее в разных уголках России.



Хочется пожелать команде удачи и дальнейших спортивных побед, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам – быть вместе с "Тосно", несмотря ни на какие трудности", - приводит слова Парфенова пресс-служба "Тосно".

Напомним, Парфенов возглавил "Тосно" в августе 2015 года. В сезоне-2016/17 под его руководством команда из Ленинградской области завоевала путевку в чемпионат России, а в минувшем сезоне выиграла Кубок страны.